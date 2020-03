Directeur H.Hartschool Kim De Wolf stuurt warme boodschap uit naar leerkrachten, leerlingen en ouders: “Onthaast en draag zorg voor elkaar. We moeten er hierna nog veel harder tegenaan kunnen gaan” Nele Dooms

23 maart 2020

12u20 4 Dendermonde Kim De Wolf, directeur van de H.Hartschool in Sint-Gillis-Dendermonde, is bezorgd om de impact van de coronacrisis en bijhorende sluiting van de scholen. Daarom stuurt ze een warme boodschap uit. Niet alleen naar haar leerkrachten, maar ook naar ouders en kinderen. “Gebruik deze periode om te onthaasten”, zegt ze. “En draag zorg voor elkaar. Want als deze crisis voorbij is, zullen we er nog harder dan anders tegenaan moeten gaan.”

De lessen in alle scholen zijn opgeschort en er worden alleen een beperkt aantal leerlingen opgevangen, maar Kim De Wolf is in haar H.Hartschool wel elke dag present. Ze ondervindt er hoe haar leerkrachtenteam zwoegt om de boel toch wat draaiende te houden met alternatieve manieren tot leren en leerlingen taken te bezorgen. “Ze beantwoorden mails van kinderen en ouders, zetten opdrachten online, maken filmpjes om de kinderen uit hun klas aan te moedigen en sturen boodschappen via een veilig platform. Daarnaast gingen zij ook aan de slag om mondmaskers te stikken. En verzorgen ze de opvang op school. Elk van hen is quasi continu aan het werk. En ik denk dat dit in heel veel scholen zo het geval is. Maar dat maakt me ook ongerust. Deze mensen, alle leerkrachten in ons land eigenlijk, mogen zich nu niet opbranden.”

Rust opleggen

De Wolf stuurt daarom een warme boodschap uit. “Ik vind het mijn taak om erover te waken dat het niet al te druk wordt”, zegt ze. “Wanneer scholen straks weer open gaan, zullen we er als onderwijzers helemaal moeten staan. Het is dan ook nu het moment voor leerkrachten om ook wat te onthaasten. Ik vind dat ik dat als directeur wat moet bewaken. Elk van ons zocht zijn weg om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in moeilijk te begrijpen omstandigheden. Maar nu wil ik de leerkrachten rust opleggen. Grijp deze tijd om te onthaasten, maak die wandeling, speel dat spelletje met je kinderen, zit in de zetel om niks te doen. Meer dan ooit zullen ze later, als de crisis bedwongen is, ons sterk ras van onderwijzers nodig hebben om rust te brengen.”

Laat ze spelen

Een gelijkaardige boodschap brengt De Wolf aan leerlingen en ouders. “Heel wat ouders zijn momenteel nog hard aan het werk in moeilijke omstandigheden: als zorgpersoneel, poetsvrouw of familiehulp, winkelbedienden, ouders die van thuis uit werken,... Ook voor hen zijn het moeilijke tijden. Als het schoolwerk voor de kinderen vandaag niet lukt, dan is het maar voor morgen. We zijn er ons van bewust dat thuiswerken en ondertussen voor de kinderen zorgen, geen evidentie is. En laat de kinderen zeker ook spelen.”