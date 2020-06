Diploma’s en afscheid voor zesdejaars Oscar Romerocollege in openlucht Nele Dooms

26 juni 2020

11u49 0 Dendermonde Ook voor de zesdejaars van het secundair van het Oscar Romerocollege van Dendermonde zit hun middelbare schoolcarrière er op. Het werd een bescheiden plechtigheid op het theaterplein van de school. Maar wel één die bij de jongeren in de herinneringen gegrift zal staan.



Het theaterplein van het Oscar Romerocollege aan de Noordlaan doet normaal dienst voor de leerlingen van de eerste graad, maar vrijdag werd het ingepalmd door de laatstejaars van de school. De site bleek de plek bij uitstek om, in deze bijzondere coronatijden, toch een mooie proclamatie te houden voor de leerlingen. Zonder ouders weliswaar, want dan zouden de groepen te groot worden. “Voor ouders volgt nog een afscheidsmoment in september”, zegt directeur Hans Vanhulle. “Aanvankelijk hadden we voor de proclamatie een plechtig moment per klasbubbel voorzien, samen met de klastitularis. Maar op het laatste ogenblik besliste de regering dat proclamaties tot honderd personen mochten. Daarom stuurden we nog bij en zorgden voor een moment met verschillende klassen samen. Dat leerlingen zo samen met veel meer studiegenoten hun diploma in ontvangst konden nemen, leek ons zeker een meerwaarde.”

Van de proclamatie werd alleszins een bijzonder moment gemaakt. Leerlingen zorgden voor wat muziek, er waren toespraken en ook de afstudeerhoedjes ontbraken natuurlijk niet. Die gingen opgelucht de lucht in, toen bleek dat iedereen zijn diploma in handen had.