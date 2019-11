Dina Tersago leest verhaaltjes voor bij JBC Nele Dooms

01 november 2019

18u09 0 Dendermonde Een Bekende Vlaming op bezoek bij kledingzaak JBC aan de Mechelsesteenweg in Dendermonde vrijdagnamiddag. Dina Tersago kwam er langs om verhaaltjes voor te lezen aan kinderen.

JBC wil voorlezen aan kinderen, bijvoorbeeld net voor het slapen gaan, promoten. De kledingketen creëerde speciaal daarvoor pyjamasetjes gebaseerd op twee kinderboeken van Uitgeverij Clavis. Daar horen ook een voorleesboek en aaibare accessoires bij. Speciaal voor de lancering van deze collectie, en in aanloop naar De Voorleesweek vanaf midden november, zorgde de modeketen in haar winkels zelfs voor enkele bijzondere voorleesmomentjes. In Dendermonde was daarvoor Dina Tersago van de partij. Zij haalde haar beste leestalent naar boven om voor te lezen aan de kinderen van aanwezige klanten.

“Het belang van voorlezen in deze digitale tijden is niet te onderschatten. Met schermtijden die de pan uit swingen, is het een must je kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met een fysiek kinderboek”, zegt Bart Claes, CEO van JBC. “Een verhaaltje voor het slapengaan is leuk. Maar het past niet altijd in de avondrush van de ouders. Met de nieuwe pyjamasetjes hopen we dit moment voor ouders en kinderen net dat tikkeltje makkelijker te maken.”