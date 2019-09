Dikbillen stelen show tijdens zonovergoten jaarmarkt Nele Dooms

09 september 2019

Een zonovergoten jaarmarkt is het maandag geworden in Grembergen tijdens de jaarlijkse Septemberkermis. De trek- en rijpaarden, pony’s en vlees- en melkvee lokten een massa kijklustigen. Vooral de dikbillen, koeien met een gigantisch achterste, lokten bekijks. De organisatoren mochten dit jaar voor hun jaarmarkt dan ook topkwaliteit van nationaal niveau verwelkomen. Maar ook de kinderjaarmarkt werd weer een succes. Dankzij medewerking van verschillende basisscholen, kwamen een vierhonderd kinderen langs. Ze stelden zelf hun troeteldiertjes tentoon, maar kregen ook een educatieve rondleiding op de jaarmarkt. De Kermisdinsdag sluit op dinsdag 10 september af met de Kermisdinsdag. Vanaf 17.30 uur voeren de Dweiszakken, Nief Bloed en de Ziemelappen een wagenspel op aan de Ganzegavers om de draak te steken met gebeurtenissen van het voorbije jaar in Grembergen. Iedereen is daarop welkom.