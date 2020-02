Digitaal platform maakt doorgeven adreswijzigingen makkelijker Nele Dooms

07 februari 2020

17u34 0 Dendermonde Een adreswijziging afhandelen is vanaf nu eenvoudiger in Dendermonde. De dienst bevolking van de stad en de dienst wijkwerking van de lokale politie hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. Resultaat is een nieuwe computertoepassing voor de registratie en opvolging van adreswijzigingen van inwoners.

Wie verhuist, moet zijn nieuwe adres meedelen aan de dienst bevolking binnen de acht werkdagen na de verhuis. Dit kan in Dendermonde online, via mail of in de Stadswinkel aan het Administratief Centrum. De melding wordt vervolgens door de stad doorgegeven aan de wijkinspecteurs. “Die controleren of de burger effectief op het nieuwe adres woont door een bezoek aan huis”, zegt korpschef Patrick Feys. “Bij positief resultaat wordt de burger effectief ingeschreven op dit nieuwe adres. Hij moet dan naar de Stadswinkel om het nieuwe adres op de chip van de identiteitskaart te laten aanpassen.”

Maar waar tot nu toe alle registraties op papier gebeurden, zullen voortaan alle gegevens gecentraliseerd en uitgewisseld worden via het digitaal platform “burger@verhuizen”. “Voor het personeel van de dienst bevolking en dienst wijkwerking betekent het platform een tijdsbesparing”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “De achterliggende centrale databank, uiteraard sterk beveiligd, is duidelijk, overzichtelijk en laat een vlotte communicatie toe tussen de behandelaars van het dossier. De workflow wordt efficiënter.”

Voor de inwoners gaat de afhandeling van een adreswijziging op deze maner vlotter. En omdat er minder papier gebruikt wordt, is het ook een meer duurzame oplossing. In 2019 waren er 4.384 adreswijzigingen: 2.393 personen verhuisden binnen Dendermonde en 1.991 personen kwamen van een andere gemeente of uit het buitenland.