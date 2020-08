Digitaal bord zone 30 Leugestraat net op tijd een feit Nele Dooms

31 augustus 2020

15u54 1 Grembergen Net op de valreep van de start van het nieuwe schooljaar is een nieuw verkeersbord om zone 30 aan te geven in de Leugestraat in Grembergen een feit. Het moet de veiligheid aan de ingang van basisschool Vlasbloempje ten goede komen.

De Leugestraat in Grembergen moest het al een hele tijd zonder verkeersbord stellen, omdat het digitale exemplaar de geest gegeven had. Nochtans is in de straat de in- en uitgang van basisschool Vlasbloempje aanwezig. De voorbije jaren stond er dan ook een variabel elektronisch bord opgesteld dat bij aanvang en einde van de schooldag zone dertig aangaf. Nadat het defect ging, liet een herstel uitzonderlijk lang op zich wachten.

“Door te blijven aandringen bij de betrokken firma hebben we er nu toch voor kunnen zorgen dat het nieuwe verkeersbord er staat. Net op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Een herstel van het oude was niet meer mogelijk, zodat een nieuw besteld moest worden. Daar speelde de coronacrisis dan weer parten. Maar we zijn blijven aandringen. Met gunstig resultaat.”