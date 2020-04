Dieven slaan toe in kapsalon Modjoo en gaan aan haal met leveringen voor klanten en kappersmateriaal Koen Baten

17 april 2020

11u08 42 Dendermonde Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken bij kapsalon Modjoo op de Sint-Gillislaan in Sint-Gillis-Dendermonde. Met een rokerspaal duwden ze een smalle ruit in en kropen ze langs daar naar binnen. Het geld en elektronica lieten ze ongemoeid. “Ze waren specifiek gefocust op de leveringen voor klanten en kappersmateriaal”, zegt kapster Jersy Teugels.

Het was een buurman die Jersy vrijdagochtend verwittigde toen hij opmerkte dat een raam was ingebeukt en dat er heel wat glas verspreid lag. De uitbaatster kwam meteen ter plaatse en merkte direct op wat er weg was. “Ik ben erg ordelijk en weet hoe alles stond. Ik had gisteren al acht zakjes klaar gezet met leveringen voor klanten om hen te helpen in deze moeilijke tijden. Deze zijn allemaal meegenomen”, vertelt ze.

“Zuiver plundergedrag”

Naast de leveringen gingen de daders ook aan de haal met shampoo, vitaminen en twee kappersscharen met een waarde van duizend euro. “In de leveringen zat ook een tondeuse met een waarde van bijna 200 euro. Alle leveringen lopen op tot ongeveer 500 euro en de verzekering komt niet in tussen”, klinkt het. Ook de schade aan de zaak is groot en zal waarschijnlijk nog oplopen tot enkele honderden euro’s. Het geld in de kassa lieten de inbrekers gewoon ongemoeid.

Volgens de kapster is dit echt zuiver plundergedrag en was het doelbewust. “Ze wisten heel goed wat ze nodig hadden. Het is bijzonder jammer in deze moeilijke tijden dat ze ons en vooral de klanten op deze manier treffen”, aldus Jersy. “We kunnen al niet werken en de klanten kunnen niet langskomen. De leveringen hielpen hen door deze tijd en ons ook, maar nu ben ik niet zeker of ik vandaag nog alles kan leveren”, klinkt het.

Investeren in extra beveiliging

Het is niet de eerste keer dat er geprobeerd wordt om in te breken in de kapperszaak. Enkele jaren geleden werd er ook al eens geprobeerd het slot te forceren, maar dat is een veiligheidsslot en mislukte. “Het glas is driedubbel, dus de daders moeten zeker verschillende keren geprobeerd hebben om binnen te geraken via de smalle opening.”

In de buurt heeft niemand iets gehoord of gezien. De kapster zal het er alleszins niet bij laten en zal onmiddellijk extra beveiliging voorzien. “Het eerste waar ik nu in zal investeren zijn camera’s en een alarmsysteem”, vertelt ze. De politie werd meteen verwittigd en kwam de nodige vaststellingen doen. Ook het labo van de politie ging ter plaatse komen om voetafdrukken te bestuderen die gevonden waren op het glas. Volgens Jersy is de kans klein dat de daders gevonden zullen worden. “Ik wil me zeker niet laten kennen door deze tegenslag en ga gewoon verder doen en er voor zorgen dat alles zo snel mogelijk kan hersteld worden”, besluit ze.