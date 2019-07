Dieven gaan aan de haal met laptops en geld Koen Baten

01 juli 2019

18u04 0

Dieven hebben afgelopen weekend toegeslagen in een woning in de Zandvoortstraat in Grembergen. De daders konden zich toegang verschaffen door een raam te forceren. De politie kwam rond 19.00 uur ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De hele woning werd doorzocht. Uiteindelijk gingen de daders aan de haal met enkele laptops en geld.