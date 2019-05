Dieter Mannaert wordt nieuwe voorzitter Toerisme Scheldeland Nele Dooms

23 mei 2019

Dieter Mannaert (CD&V), schepen in Dendermonde, is verkozen tot nieuwe voorzitter van Toerisme Scheldeland. Deze vzw is het samenwerkingsverband tussen verschillende steden en gemeenten langs de Schelde om toerisme en recreatie rond de rivier te ontwikkelen en te promoten. Mannaert neemt de fakkel over van de vorige voorzitter Herman De Wulf uit Wetteren. Het onbezoldigd mandaat loopt tot in 2021. Na twee jaar neemt een schepen uit het Antwerpse deel van Scheldeland het voorzitterschap over. Mannaert is onder andere schepen van Toerisme in Dendermonde. Het voorzitterschap van Toerisme Scheldeland sluit daar bij aan. “Het nieuwe strategische beleidsplan 2020-2025 voor de regio, dat we nu moeten opmaken, is een uitgelezen kans om de volledige bestemming Scheldeland nóg prominenter op de kaart te zetten”, zegt hij.