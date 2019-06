Dienst Mobiliteit moet oplossing uitwerken na heisa parkeerboetes in Vlassenbroek Ook eindelijk akkoord over perceel om toeristenparking aan te leggen Nele Dooms

21 juni 2019

09u41 0 Dendermonde Er komt overleg met de bewoners van Vlassenbroek en de Dienst Mobiliteit moet een oplossing uitwerken voor het parkeren in Vlassenbroek. Dat heeft schepen Marius Meremans (N-VA) gezegd na de heisa de voorbije weken over de parkeerboetes die bewoners plots kregen. Om de parkeerchaos in Vlassenbroek op te lossen is er goed nieuws: er is een akkoord om een toeristenparking aan te leggen.

Bewoners van Vlassenbroek trokken deze maand aan de alarmbel nadat heel wat inwoners van het dorpje plots geconfronteerd waren met parkeerboetes. Al jaren parkeren chauffeurs zich in dit kleine gehucht deels op het voetpad om nog voldoende plaats over te laten van de smalle rijweg voor het andere verkeer. “Nooit waren er problemen rond, tot nu de politie ineens overtredingen komt noteren en GAS-boetes worden uitgedeeld”, klonk het. “Minstens hadden ze ons vooraf kunnen verwittigen dat er een wijziging in visie was.”

Oppositieraadslid Stefaan Van Gucht (VB) bracht de problematiek ter sprake tijdens de gemeenteraad. “Wat de jongste weken in Vlassenbroek gebeurt, doet de wenkbrauwen fronsen”, zegt hij. “De weg is er smal en wie zich volledig op de straat parkeert, riskeert afgereden spiegels of schade aan de auto. Het voetpad, als je dat al zo kan noemen in Vlassenbroek, wordt er niet gebruikt. Waarom zouden bewoners dan niet een deel daarvan kunnen innemen. Ze doen dat met de beste bedoelingen, namelijk hinder voorkomen én zorgen dat hulpdiensten nog door kunnen. En dan worden ze daarvoor, zonder enige vorm van sensibilisatie vooraf, afgestraft. Zonder enige verwittiging worden van de ene op de andere dag direct boetes gegeven.”

Volgens burgemeester Piet Buyse (CD&V) is het optreden van de politie een bewuste keuze. “Uit de veiligheidsmonitor, in het kader van het zonaal veiligheidsplan, blijkt wildparkeren bij de top drie van grootste ergernissen bij bewoners te staan. Dus treedt de politie daar tegen op, over het hele grondgebied”, zegt hij. “Bovendien werd vastgesteld dat het aantal GAS-boetes vorig jaar serieus gedaald was. De korpsleiding van de politie heeft de manschappen daarom aangemaand meer op te treden om dat aantal weer omhoog te doen gaan. Ik kan wel meegeven aan de bewoners van Vlassenbroek dat ze tegen een GAS-boete altijd bezwaar kunnen indienen.”

Schepen Meremans begrijpt de klachten van de bewoners van Vlassenbroek. “Ik ben ter plaatse geweest en heb zelf vastgesteld dat de weg er erg smal is”, zegt hij. “Het is daar een moeilijke situatie. De Dienst Mobiliteit heeft alvast opdracht gekregen om, in overleg met de bewoners, een oplossing voor deze situatie uit te werken. We hopen dat zo snel mogelijk rond te krijgen.”

Voor Van Gucht maakt de hele situatie één ding duidelijk: “Er is dringend nood aan een toeristenparking in Vlassenbroek, want er is zeker niet alleen een parkeeroplossing voor de bewoners nodig. Bij mooi weer wordt het dorpje overspoeld door toeristen die ook hun wagen kwijt moeten. Al vijftien jaar belooft de stad daarvoor een oplossing. Het wordt dringend tijd dat die er komt.”

Schepen Leen Dierick (CD&V) kan op dat vlak alvast goed nieuws brengen: “Er zijn jaren en jaren van onderhandelingen nodig geweest, maar er is nu eindelijk een akkoord met de eigenaars van een perceel in Vlassenbroek”, zegt ze. “Tegen september moet de aankoopakte daarvan getekend zijn en dan kan dit terrein aangelegd worden als toeristenparking. Dit is een heel belangrijke stap in het kader van de toekomstige herinrichting van Vlassenbroek, die gepaard gaat met wegen- en rioleringswerken.”