Deze restaurants uit de regio staan in de nieuwe Gault Millau Koen Baten

04 november 2019

20u16 0 Dendermonde De restaurantgids van Gault-Millau voor 2020 werd vandaag opnieuw bekendgemaakt. In de regio Dendermonde waren er al heel wat restaurants te vinden die in de gids vermeld stonden. Het goede nieuws is dat er geen uit verdwenen zijn. Wel zijn er twee nieuwkomers: Pur Boeuf in Berlare met 12/20 en Blunch in Zele ook met 12/20.

Flammazien uit Dendermonde staat er voor het derde jaar op rij in. Ook zij halen opnieuw een mooie score van 12/20. Ook Appelsveer uit Dendermonde is al jaren een vaste waarde met 13,5/20. Kokarde kwam vorig jaar nieuw binnen in de lijst met 12/20 en doet het dit jaar nog iets beter met 13/20. Ook het Truffeltje kan opnieuw rekenen op een topscore van 15/20.

Naast Pur Boeuf in Berlare staat ook de Lijsterbes opnieuw in de lijst. Zij kregen een score van 15/20 en doen daarmee even goed als vorig jaar. Ook het Patronaat in Hamme is opnieuw van de partij. Net als vorig jaar behalen zij ook een mooie score van 13/20. Tot slot heeft ook Zele vanaf nu twee restaurants in de gids staan. Fleur De Lin van Lode De Roover krijgt opnieuw 15/20. Blunch als nieuwkomer haalt 12/20.