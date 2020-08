Deze originele stropop al gespot? Ros Beiaard geeft ook landbouwers inspiratie Nele Dooms

20 augustus 2020

15u21 1 Dendermonde Het Ros Beiaard is dit jaar door de coronacrisis dan wel op stal gebleven, liefhebbers hebben dezer dagen wel een alternatief om te bewonderen. Het gaat om een kopie volledig in stro gemaakt. De pop is te bewonderen langs de N41, dankzij inspanningen van de Groene Kring.

Voor de tweede zomer op rij hebben jonge land- en tuinbouwers, onder impuls van de Groene Kring die landelijke jeugd groepeert, het Vlaamse platteland versierd met stropoppen. De locaties van de 140 stropoppen zijn terug te vinden op een digitale kaart, zodat mensen zelf een route kunnen uitstippelen langs de stropoppen. Een heel bijzondere stropop is zonder twijfel die van het Ros Beiaard. Die is te spotten langs de N41 op de grens met Hamme, naast de nieuwe toonzaal van landbouwmachines Van Haute. Helemaal eigen aan deze coronatijd is dat de Vier Heemskinderen op de rug van het Ros mondmaskers dragen.

De Groene Kring hoopt dat velen er plezier aan beleven. “De bedoeling van dit initiatief is om de omgeving wat op de leuken en de landbouwsector in een positief daglicht te zetten”, zegt Jan Claessens, voorzitter van Groene Kring Oost-Vlaanderen. “We horen al maandenlang dat vakantie in eigen land de norm is in deze coronatijden. Met dit stropoppenparcours willen onze jonge land- en tuinbouwers gezinnen en dagjestoeristen aanmoedigen om de pracht van het Vlaamse platteland te ontdekken. Ieder kan zijn eigen route op maat langs de poppen uitstippelen.”

Wie het Ros Beiaard in stro nog wil spotten, moet wel snel zijn. De stropoppen blijven staan tot eind augustus. Er zijn ook nog andere exemplaren te vinden op andere plaatsen in Dendermonde, Lebbeke en omgeving. Info: www.vilt.be/route-van-stropoppen-zorgt-voor-leuke-staycation.