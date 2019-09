Dertigste wijnpluk voor Clos Belleterre: “Door klimaatverandering maand vroeger oogsten dan vroeger” Nele Dooms

23 september 2019

13u43 0 Dendermonde Ben Cooreman van Caves de France kan weer beginnen dromen van een volgende reeks nieuwe flessen zelfgemaakte wijn. Voor exact de dertigste keer vond de druivenpluk in zijn eigen wijngaard aan het Opstalplein in Schoonaarde plaats. “Een maand eerder dan vroeger doorgaans het geval was”, zegt hij. “De klimaatverandering ondervinden wij hier ook.”

Ben Cooreman was destijds één van de pioniers om in België een wijngaard aan te leggen. Zijn ouders zaten al in de wijnbusiness en hadden de wijnhandel Caves De France in 1958 opgericht, met import van Franse wijnen om hier te verdelen. “Zelf wat ik informatica gaan studeren, maar tijdens een vakantie had ik wat tijd te veel en vader stuurde me naar een Franse wijnboer om er te helpen bij de druivenpluk”, vertelt Cooreman. “Ik raakte erg geïnteresseerd en stelde zoveel vragen dat de wijnboer me doorverwees naar een professor Oenologie, zeg meer wijnbouwingenieur, aan de universiteit van Dijon. Ik had een toffe babbel met de man en schreef me in voor het nieuwe academiejaar. Omdat de theorie ook in praktijk wilde brengen, plantte ik vervolgens thuis ook meteen druivenstokken aan. Zo zou ik meteen een eigen wijn kunnen maken als ik afgestudeerd was.”

Ondertussen heeft Cooreman de wijnhandel Caves de France van zijn ouders overgenomen en verdeelt hij er duizend verschillende soorten wijn. Maar meest trots is hij op zijn eigen wijn van de wijngaard die ondertussen al dertig jaar dienst doet aan het Opstalplein: de Clos Belleterre. De naam werd niet toevallig gekozen. “Clos is Frans voor ommuurd domein en dat is mijn wijngoed hier in Schoonaarde ook. Dit is immers een ommuurde tuin van een prachtige vierkantshoeve uit 1788. De wijnranken zijn daardoor perfect beschermd tegen wind en vorst”, legt hij uit. “Belleterre is Schoonaarde in het Frans vervormd. De wijngaard zelf hou ik bescheiden op zeven are, goed voor jaarlijks zo’n 240 flessen wijn.”

Vooroordelen

Cooreman moest als pionier dertig jaar geleden heel wat vooroordelen overwinnen. “Belgische wijn, dat kon nooit goed zijn. Zo klonk het indertijd”, zegt hij. “Ik was altijd overtuigd van het tegendeel. En kijk, ik krijg ook gelijk. Stilaan is het oordeel over Belgische wijnen gedraaid en is bewezen dat die ook heel degelijk kunnen zijn. Ik ben blij dat ik hier van begin af in geloofd heb en bezie mezelf graag als een promotor voor Belgische wijnen. Mijn Clos Belleterre is een soort riesling, die perfect past bij frisse gerechten en vis.”

De klimaatveranderingen en opwarming van de aarde, zijn ondertussen ook Cooreman niet vreemd. In dertig jaar tijd zag hij veel veranderen. “De oogst van de druiven kan de jongste tijd doorgaans een maand eerder dan vroeger, midden september in plaats van oktober”, stelt hij vast. “Ik heb de druivenpluk dit jaar op een ideaal moment kunnen doen: als de druifjes perfect rijp waren en het nog zonnig was bovendien. Voor de oogst is de klimaatwijziging geen slechte zaak, maar ze brengt toch ook stressmomenten met zich mee. Zo is het weer veel agressiever geworden, met regelmatig hevigere stormen en onweer die de oogst kunnen vernielen. Daar tegenover staat dan weer dat het vroeger in het voorjaar veel strenger durfde vriezen, waarbij vorst de vruchten beschadigde.”

Voor de druivenpluk nodigt Cooreman traditiegetrouw zijn twee zonen en enkele vrienden uit. Zij helpen ook bij het kneuzen en persen van de druiven. Cooreman staat erop dat hij die, zoals de tradities in Frankrijk dat willen, persoonlijk met de voeten in een grote ton plat trapt. De oogst van dit jaar zal in 2020 flessen wijn opleveren. “En de verwachtingen zijn hoog, want net zoals 2010, 2014 en 2018 is ook dit jaar echt een goed wijnjaar”, stelt Cooreman. Te koop zijn de flessen niet. “Daardoor zijn ze ook onbetaalbaar”, lacht Cooreman. “Ik laat ze alleen proeven aan mensen, maar ze kunnen ze niet aankopen.”

Wie de Clos Belleterre wil proeven, kan dit tijdens de komende opendeurdagen van Caves De France. Op zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 oktober. Ook een assortiment andere wijnen van Caves De France zijn dan te ontdekken. Liefhebbers kunnen daarvoor terecht in de degustatiesalons van Caves De France, aan het Opstalplein 22 in Dendermonde.