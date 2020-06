Derde roofingbrand op week tijd in Dendermonde Koen Baten

07 juni 2020

22u06 22 Sint-Gillis-Bij-Dendermonde In de Diepestraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde is deze avond een brand ontstaan aan een garage. De eigenaar van de woning was bezig met roofing aan het branden toen er plots een hevige rookontwikkeling was ontstaan. De brand was gelukkig snel onder controle.

Het vuur ontstond rond 21.15 uur deze avond en zorgde voor een grote zwarte rookpluim. De brandweer werd meteen verwittigd. Bij aankomst was de brand gelukkig al grotendeels geblust. De eigenaar zelf was al begonnen met blussen met zijn tuinslang. Hij was roofing aan het branden op de garage. De gevel van de woning werd zwartgeblakerd, maar er kon erger vermeden worden. Bij de brand raakte niemand gewond.

Het is al de derde roofingbrand deze week op het grondgebied van Dendermonde. Eerder deze week was er op het Prateveld ook al een brand veroorzaakt door roofing. Gisteren was er ook in de Zandstraat in Appels een kleine brand die veroorzaakt werd door het branden van roofing. Gelukkig waren alle branden snel onder controle en kon grote schade vermeden worden.