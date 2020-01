Derde- en vierdeklassers Visitatieschool genieten van sleepover Nele Dooms

16 januari 2020

10u49 0

Geen schoolbanken, wel luchtmatrassen en slaapzakken in de klas. Het was eens wat anders in de Visitatieschool van Baasrode, waar de leerlingen van het derde en vierde leerjaar een nachtje in hun school blijven slapen zijn. Dat ging gepaard met een pyjamafuif, gezelschapsspelletjes, een melkbuffet en vooral veel plezier. Ook een verhaaltje voor het slapen gaan, ontbrak niet. “De sleepover op school is een traditie en past in een jaarlijks project rond gezonde voeding”, zegt juf Wendy Hofman. “Na een sleepover volgt immers ook een gezond ontbijt. Zo geven we onze leerlingen in de praktijk mee dat ‘s morgens ontbijten belangrijk is en hoe je dat op een gezonde manier doet. We koppelen daar steevast ook een gezondheidsquiz met leuke opdrachten aan. Het gebeuren wordt altijd op veel enthousiasme onthaald.”