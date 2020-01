Denk mee na over toekomst Echomonument: stad lanceert bevraging en plant buurtvergadering Nele Dooms

07 januari 2020

Iedereen mag mee nadenken over de toekomst van het Echomonument in Oudegem. Het kunstwerk, in 1972 geplaatst in het kader van het gelijknamige programma Echo op de toenmalige BRT met diverse opnames in Oudegem, raakte tijdens een storm zwaar beschadigd. “Het kan niet meer hersteld of gerestaureerd worden”, zegt schepen van Cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Een exacte replica van het werk laten maken is een optie, maar een nieuw werk laten maken uiteraard ook. Aangezien het monument een symbool is in Oudegem willen we de inwoners een stem geven in dit vraagstuk.” Inwoners kunnen een digitale bevraging invullen en daarbij kiezen voor een replica of investeren in een nieuw kunstwerk. De enquête is te vinden op de stadswebsite. De hele maand januari kan er gestemd worden. Vervolgens zal er ook een buurtvergadering plaatsvinden. “We bevragen ondertussen ook het Forum Cultuur en de Kunstraad”, zegt Verwaeren. “De resultaten van de bevolkingsbevraging en de adviezen zullen voorgelegd worden aan het schepencollege. Dat zal de definitieve beslissing nemen.”