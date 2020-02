Denderpop haalt opnieuw topper binnen: Gers Pardoel op tweede festivaldag Nele Dooms

06 februari 2020

16u33 0 Dendermonde De organisatoren van het Dendermondse stadsfestival Denderpop blijven de toppers voor hun affiche binnen halen. Een nieuwe grote naam is bekend. Gers Pardoel zal op het podium staan tijdens de tweede festivaldag.

Dit jaar zal Denderpop al voor de elfde keer plaatsvinden. Het stadsfestival slaat opnieuw de tenten op in het stadspark. Dat zal twee dagen gebeuren, op vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni. Voor de eerste festivaldag was het programma al volledig samengesteld. Op de affiche staan dan Raymond van het Groenewoud, Les Truttes en DJ Sven Ornelis.

Ook de tweede festivaldag krijgt nu vorm. En alweer kan Denderpop uitpakken met een grote naam. Het is niemand minder dan Gers Pardoel die zaterdagavond voor de ambiance zal zorgen in het stadspark. Ongetwijfeld wordt die een grote publiekslokker. “Hier zijn we bijzonder fier op”, zegt voorzitter Rob Huijghe.

Tickets voor Denderpop zijn te verkrijgen via www.denderpop.be.