Denderpop finaliseert affiche eerste festivaldag Nele Dooms

13 januari 2020

17u20 1 Dendermonde Denderpop, het tweedaagse stadsfestival van Dendermonde, heeft de affiche van haar eerste festivalavond klaar. Raymond van het Groenewoud, Les Truttes en Sven Ornelis komen langs.

Dit jaar zal Denderpop al voor de elfde keer plaatsvinden. Het stadsfestival slaat opnieuw de tenten op in het stadspark van Dendermonde. “We zetten weer een stapje hogerop”, zegt voorzitter Rob Huyghe. “Met een nog betere programmatie, een vernieuwd festivalterrein en een nog beter kader. In Dendermonde zijn al heel wat mensen en verenigingen bezig om het culturele leven hoogdagen te laten vieren. We zijn fier om al een aantal jaren dat rijtje te vervoegen.”

De organisatoren benadrukken wel dat ze niet de intentie hebben om de nieuwe Lokerse Feesten te worden. “Te snel te groot willen worden, maakt het risico op falen veel te groot”, zegt ondervoorzitter Dimitri Lemmens. “Maar we hebben ons wel als doel gesteld om dit jaar de kaap van 5.000 bezoekers te ronden.”

Om dat voor mekaar te krijgen, is voor de eerste festivaldag op vrijdag 19 juni al een serieus programma samengesteld. Starten doet Denderpop gewoontegetrouw met Dansgroep Shamodoit. Vervolgens treedt Raymond van het Groenewoud op. Nadien brengen Les Truttes hun wervelende show. Afsluiten doet dj Sven Ornelis in zijn gekende stijl. Tickets voor vrijdag zijn via www.denderpop.be te verkrijgen aan 14 euro.