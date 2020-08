Dendermondse Straatlopers tonen goed hart: opbrengst paardenworstenfestijn gaat naar Roparun én cafébaas Joost Dierickx na ongeluk Nele Dooms

03 augustus 2020

17u34 6 Dendermonde De Dendermondse Straatlopers tonen deze maand dubbel hun goed hart. Met de opbrengst van hun paardenworstenfestijn zullen ze niet alleen de Roparun steunen, maar ook de Dendermondse cafébaas Joost Dierickx. Die raakte recent betrokken bij een zwaar ongeval en moet lang revalideren

De Dendermondse Straatlopers werden een paar jaar geleden opgericht om deel te nemen aan de Roparun. Dat is een jaarlijkse estafetteloop tijdens het Pinksterweekend tussen Parijs en Rotterdam die centen oplevert voor Kom op tegen Kanker. Om de nodige centen voor deelname te verzamelen, zouden de Straatlopers eind augustus met een standje tijdens de Walking Dender, de culinaire avondmarkt in Dendermonde, present tekenen. Maar dat evenement vindt niet plaats door de coronacrisis. De Straatlopers kiezen daarom voor een alternatief: de verkoop van Dendermondse paardenworsten en frietjes.

Nog uniek is dat de opbrengst ervan niet alleen naar de Roparun gaat. De helft van de actie gaat ook naar teamlid en café-uitbater Joost Dierickx. Die raakte een aantal weken geleden betrokken bij een motorongeluk, waarbij hij een verbrijzeld linker onderbeen en linker pols opliep. Er wacht hem een maandenlange, zware revalidatie en na alle coronapech voor de horeca moet zijn café In de Poepekas nog langer dicht blijven.

“Met de organisatie van het team waren we het snel eens dat we iets wilden doen om Joost te steunen”, zegt teamcaptain Lien Van den Broeck. “Hij was vanaf het begin betrokken bij onze ploeg en staat altijd paraat om te helpen. Nu hij met een zware tegenslag wordt geconfronteerd, leek het ons logisch om hulp aan te bieden.”

“Joost is door het oog van de naald gekropen en heeft veel geluk gehad”, zegt teamlid Pascal Putteman. “Hij is iemand op wie we altijd kunnen rekenen. Niet alleen bij de Dendermondse Straatlopers, maar ook bij veel andere organisaties staat hij altijd klaar met raad en daad. We willen nu iets terug doen voor deze fantastische mens en hopen ons steentje bij te kunnen dragen met deze actie.”

Wie wil smullen van paardenworsten met frietjes, kan die op zaterdag 15 augustus afhalen in het Oscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde, tussen 14 en 18 uur. Er is ook mogelijkheid tot thuislevering. Inschrijven kan tot en met 9 augustus via https://www.dendermondse-straatlopers.be/activiteiten.