Dendermondse kunstenaars stellen werken tentoon op tal van locaties met nieuw kunstparcours in de stad Koen Baten

22 juli 2020

10u07 0 Dendermonde Het stadsbestuur wil deze zomer een culturele topper laten worden. Daarom geven ze maar liefst 44 kunstenaars de mogelijkheid om hun werken tentoon te stellen in de stad. Dit gebeurd niet op een locatie, maar wel op verschillende plaatsen in privéwoningen, leegstaande gebouwen, vitrines van handelszaken, enzovoort. Het initiatief kwam van een groep kunstenaars.

Het project kreeg de naam ‘Kunst achter glas' mee en moet de hele stad versieren met kunstwerken. In oktober 2020 zouden er normaal gezien open atelierdagen in Dendermonde plaatsvinden, maar dit was niet coronaproof waardoor dit werd afgelast en een ander alternatief gezocht werd. Enkele vrijwilligers van de kunstraad, het cultuurloket en de stedelijke musea sloegen dan de handen in elkaar om dit verrassend kunstparcours aan te bieden.

In totaal zullen maar liefst 44 kunstenaars hun werken tonen. “Het vinden van deze 44 plekken in de stad was een hele karwei, maar we zijn er gelukkig toch in geslaagd alles mooi te kunnen verspreiden en een leuke tocht te voorzien", zegt Melissa Muys, een van de organiserende kunstenaars. “We hopen de inwoners te kunnen verrassen met de rijke diversiteit aan kunstenaars in onze stad", klinkt het.

Het project start op 1 augustus en enkele maanden vroeger dan gepland. Onder meer Artur Eranosian, Staf Vinck, Isabel Rottiers en Leo De Beul zullen werken tentoonstellen. Ook Michael Aerts, die al twintig jaar niet meer aanwezig is in de stad was enthousiast en doet mee. Hij krijgt een plek in de Onze Lieve Vrouwkerk in Dendermonde.

De route is vanaf 1 augustus te bezoeken. De brochure met plan is gratis te verkrijgen bij de Toerisme Dendermonde en in het Vleeshuismuseum of op www.dendermonde.be/achterglas. Als bijlage vindt u de affiche.