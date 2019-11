Dendermondiaal geeft mensen op de vlucht een gezicht: ze doen hun verhaal in Bakermat Nele Dooms

22 november 2019

13u54 0

Dendermondiaal, een bonte verzameling van geëngageerde Dendermondenaars ontstaan vanuit 11.11.11 die de inwoners van Dendermonde dichter bij de wereld willen brengen, organiseert op zaterdag 23 november “#allemaalonderweg”. De schijnwerpers staan daarbij op mensen die op de vlucht zijn voor conflicten of vervolging, maar ook dichter bij huis onderweg zijn naar beter, door armoede of door uitsluiting op basis van hun identiteit of geaardheid. “Op 23 november willen we deze mensen een gezicht en een stem te geven, met een boeiende mix van fotografie, getuigenissen en poëzie”, zegt Walter De ridder van Dendermondiaal. “Dat gebeurt in het pand Bakermat, aan de Vlasmarkt in Dendermonde.” #Allemaalonderweg start om 16 uur. Leerlingen speltheater van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans brengen een fragment uit Neeland van Nick Balthazar. Er staan ook twee interview met “Dendermondenaren onderweg” op de agenda. Tilke Wouters brengt slampoetry en Bertrand zorgt voor poëzie. Iedereen is welkom op dit initiatief. Info: 0477/56.36.13.