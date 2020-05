Dendermondenaren versieren massaal huizen: “Jaar langer wachten op Ros Beiaardommegang, maar we maken er toch hoogdag van” Nele Dooms

24 mei 2020

11u54 28 Dendermonde De Dendermondenaren hebben vandaag, zondag 24 mei, massaal hun huizen versierd. De dag stond in ieders agenda ingepland als dé hoogdag dat het Ros Beiaard zijn opwachting zou maken in de stad. Maar het coronavirus besliste daar anders over. “We moeten nu wel een jaar langer wachten op ons Peird, maar we maken er toch een hoogdag van”, klinkt het overal.

Opwinding en nervositeit alsof het vandaag toch de Ros Beiaardommegang zou zijn. Dat is het gevoel dat bij het merendeel van de Dendermondenaren deze zondag leeft. Dat is te merken aan de massale posts op sociale media, waarbij inwoners hun liefde voor het Ros Beiaard tonen. ‘t Peird blijft, dan wel in zijn kot, toch staat deze hele zondag in de stad in het teken van het fiere Ros. Net daarom zijn ook heel wat gevels van huizen versierd, met vlaggen en in de rood-witte kleuren van de stad Dendermonde.

Gigantisch spandoek

De Pijnders, de stoere mannen die het Ros Beiaard door de straten van Dendermonde moeten dragen, laten van zich horen aan de Hollandse Kazerne. Pijnderdeken Gustaaf Mannaert en kraandeken Luc De Jonghe zorgen voor een gigantisch spandoek aan de poort waarachter het Ros Beiaard op stal staat. “Het is nog even wachten op ons Ros, maar als we samen weer buiten mogen, wordt het een spektakel als nooit tevoren”, beloven zij. Onder andere aan de Kazerne zijn ook grote panelen geplaatst met foto’s uit de ommegang van 2010. Gelijkaardige fotopanelen zijn ook nog te vinden op tien andere locaties in de stad, langs het parcours dat de Ros Beiaardommegang normaal zou volgen. De stad stippelde daar een wandeling voor uit.

De Ros Beiaardommegang, die vandaag voor groot feest had gezorgd, zit ook in de gedachten van burgemeester Piet Buyse (CD&V). Hij postte op sociale media Facebook en Instagram een historische foto van het Ros Beiaard aan het Heldenplein in 1930. “Op 1 juni 1930 zagen de Dendermondenaren hun Ros pas na 16 jaar terug”, weet hij. “En niemand kon toen vermoeden dat het daarna nog liefst 22 jaar zou duren tot de volgende Ros Beiaardommegang! Wij moeten gelukkig nog maar één jaar wachten op ons Peird.”

Ook heel wat andere Dendermondenaren doen hun duit in het zakje om voor feeststemming in de stad te zorgen. Zelfs op de kerktoren van de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk is plaatsgemaakt voor de Dendermondse vlag in wit en rood. Stadsbeiaardier en koster Lorenz Meulebroek laat er om 14.20 uur de kerkklokken luiden om heel de stad op te roepen om op klokslag 14.30 uur het Ros Beiaardlied te zingen. Hij zal om 16 uur ook een speciaal beiaardconcert op de beiaard van het stadhuis spelen dat volledig in het teken staat van het Ros Beiaard. Op het programma staan alle bekende en minder bekende Dendermondse liedjes zoals Reeds Keizer Karel, Den Dendermondse Raf, Het Kopvleeslied, Ons Banier en uiteraard het Ros Beiaardlied zelf . Het concert zal gelivestreamd worden op de Facebookpagina Beiaard Dendermonde.

Voor Bart Jacobs is het meer dan een bijzondere dag. Hij zat door de coronacrisis meer dan twee maanden vast op een cruiseschip en geraakte nog maar net terug thuis in Dendermonde. 24 mei moest ook voor hem een hoogdag zijn, als een van de vaste waarden bij de fakkeldragers in de stoet. Maar ook hij moet een jaar extra geduld hebben. “Het mag dan een jaar uitgesteld zijn, vandaag is nog altijd een hoogdag voor de Dendermondenaar”, zegt hij, poserend voor een selfie bij een grote Ros Beiaardvlag.

Ook creatieve Dendermondenaren laten zich niet onbetuigd. Bezige bij Liz Corthals kroop in de pen en schreef een prachtig gedicht over een jaartje langer wachten op het Ros Beiaard. Illustrator Katrijn Jacobs tekende, om alle Dendermondenaars een hart onder de riem te steken, het Ros Beiaard op haar raam, met daaronder de boodschap: “Hou vol! Ga door op paardenkracht.”