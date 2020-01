Dendermondenaar present op technologiebeurs in Las Vegas met horloge-accessoire dat stress meet Nele Dooms

08 januari 2020

12u50 3 Dendermonde Stijn Bogaerts, de jonge ondernemer uit Dendermonde die een app ontwikkeld heeft om via gewone horloges stress te meten via de huid, vertoeft momenteel in Las Vegas. Op een technologiebeurs daar wil hij zijn horloge-accessoire promoten. Bogaerts werd vorig jaar nog door Unizo Oost-Vlaanderen met zijn zaak MoNoA uitgeroepen tot “Starter van het Jaar”.

De MoNoA-wearable, zo heet de uitvinding van Stijn Bogaerts. Het accessoire is simpel aan te brengen op een gewone horloge en slaagt erin om het stressniveua bij de drager permanent te meten. “Iedereen kent de fitbits, die vooral gebruikt worden om sportieve prestaties op te meten”, legt Bogaerts uit. “Het zijn aparte, vrije grote armbanden. De MoNoA-wearable is echter een klein ding met sensoren dat eenvoudig op het bandje van de gewone polshorloge kan geklikt worden en zo een hele dag lang, non-stop, data verzamelt. MoNoA meet dus op een stijlvolle manier, met een eenvoudig design. Het valt zelfs niet op als je het draagt.”

De MoNoA-wearable en bijhorende app heeft één doel: door permanent stressniveau te meten, ontdekken van wie of wat en wanneer iemand stress krijgt. “De volgende stap is middelen aanreiken om die stress aan te pakken of te doen verdwijnen. Stevent iemand af op een burnout, dan zal de MoNoA-wearable dat detecteren”, zegt Bogaerts, die gesprekken voert met grote bedrijven om het accessoire te verdelen. Voor de promotie neemt hij nu ook deel aan de technologiebeurs CES in Las Vegas, die nog loopt tot 10 januari. De beurs wordt gezien als “de hoogmis van de technologie”.