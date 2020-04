Dendermondenaar gedagvaard nadat hij paasfeestje gaf in tuin Koen Baten

13 april 2020

11u55 34 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft afgelopen weekend opnieuw enkele overtredingen vastgesteld voor het negeren van de coronamaatregelen. Twee personen werden zelfs gedagvaard door het parket en zullen later in de rechtbank moeten verschijnen.

het eerste feit betrof een jongeman van 19 uit Dendermonde. Hij werd op paaszondag betrapt nadat hij in zijn tuin een paasfeestje had georganiseerd. Zijn familie en vrienden waren daar aanwezig, waardoor hij een dagvaarding kreeg.

Diezelfde dag werd een 21-jarige man, wonend in Dendermonde, betrapt toen hij zich in de woonkamer bevond van een huis waar hij niet woont. Ook hij kreeg een dagvaarding en zal zich later moeten verantwoorden in de rechtbank.