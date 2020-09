Dendermondenaar Diego Van Looy knap vijfde in Ventouxman: “Volledig onderkoeld aan finish” Kristophe Thijs

21 september 2020

11u05 0 Dendermonde Ongeziene omstandigheden zondagochtend bij de loodzware Franse triatlon Ventouxman, nadat de regen sinds zaterdagavond onophoudelijk naar beneden kwam. Het zorgde ervoor dat het zwemmen moest geannuleerd worden en ook op de top van de legendarische Mont Ventoux waren de weersomstandigheden zo bizar slecht dat de mythische klim afgelast werd.

In allerijl moesten de organisatoren op zoek naar een nieuwe omloop. Uiteindelijk werd het fietsparkoers met tien kilometer ingekort en werd er gestart met fietsen. Tijdens de loopproef besliste de organisatie vervolgens dat er een ronde minder moest gelopen worden. Dendermondenaar en wereldkampioen duatlon Diego Van Looy kwam uiteindelijk als vijfde over de streep.

Kniepijn

Terwijl we in eigen land met een stralende zon te maken hadden, kreeg de Ventouxman dus in Frankrijk af te rekenen met bizarre weersomstandigheden. Omwille van de aanhoudende regen moesten het zwemmen én de klim op de Mont Ventoux geannuleerd worden. Het barslechte weer weerhield Diego Van Looy, die met kniepijn af te rekenen had, er niet van om toch te starten en nog een knappe vijfde plaats te behalen ondanks onderkoeling en valpartijen. “Het fietsparkoers werd omwille van de omstandigheden volledig aangepast en de hoogtemeters gehalveerd. Nadat we de eerste ronde in het lopen afgewerkt hadden, besliste de organisatie nog eens om een ronde te schrappen. Dit wegens te gevaarlijk omstandigheden door de modderstromen op het volledige offroad trail-parkoers. We kregen bijgevolg geen loopparkoers voorgeschoteld om snelheid te maken zoals ik gewoon ben. Het korte werk zal nooit echt mijn ding zijn. Ik kwam volledig onderkoeld aan de finish trouwens. Onderweg ging ik bovendien nog enkele keren tegen de grond”, blikt Van Looy, vorig jaar nog wereldkampioen duatlon op de lange afstand, terug.

De Zwitser Thomas Huwiler won uiteindelijk de ingekorte Ventouxman in 3u29’31 voor Adrien Briffod en Etienne Diemunsch. Diego Van Looy werd dus knap vijfde in 3u36’29. “Het was echt bizar. Het zwemmen werd amper twintig minuten voor de start afgelast”, aldus nog de Dendermondse profatleet.