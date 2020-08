Dendermonde wordt gaststad voor Wereldbeker Veldrijden Nele Dooms

18u43 6 Dendermonde Groot sportnieuws voor Dendermonde. De Ros Beiaardstad wordt gaststad voor de Wereldbeker Veldrijden. Organisator Jurgen Mettepenningen van VistaMedia en het stadsbestuur bereikten daarover een akkoord.

Het is de vijfde manche van de UCI Cyclocross WorldCup 2020-2021 die in Dendermonde zal plaatsvinden. Normaal werd deze wedstrijd gereden in het provinciale domein in Wachtebeke, maar het gebeuren verhuist naar de Dendermondse deelgemeente Grembergen. De Wereldbeker Veldrijden is er gepland op 6 december.

De rit in Grembergen is de enige wereldbekerwedstrijd in Oost-Vlaanderen. Er is maar liefst 75.000 vierkante meter ter beschikking om een attractief, overzichtelijk en gevarieerd parcours uit te tekenen. Er zijn wedstrijden voor de elite mannen, elite vrouwen, U23 en voor de junioren.