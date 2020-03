Dendermonde Solidair lanceert berenjacht: wie plaatst knuffelbeer voor het raam? Nele Dooms

23 maart 2020

10u07 0 Dendermonde De Facebook-groep Dendermonde Solidair lanceert een nieuw initiatief om kinderen wat vertier te geven terwijl de scholen dicht zijn naar aanleiding van de coronacrisis. Dendermondenaren worden opgeroepen een knuffelbeer voor het raam te plaatsen die kinderen kunnen zoeken. “Want blijven bewegen en frisse licht opnemen blijft belangrijk”, klinkt het.

Dendermonde Solidair is ondertussen uitgegroeid tot meer dan 1.100 leden. De groep centraliseert alle mogelijke initiatieven die kwetsbare mensen ondersteunen en die ontstaan om in deze coronacrisis elkaar te helpen. Ook tal van tips en informatie rond het coronavirus wordt er gebundeld. De beheerders van de groep lanceren nu ook een nieuwe oproep.

“Blijven bewegen en frisse lucht opnemen blijft belangrijk en daarom starten we een nieuwe actie op”, zegt Reinout Remmery, één van de initiatiefnemers. “Velen kennen allicht het kleuterboek ‘Wij gaan op berenjacht’. Maar hoe leuk zou het niet zijn om echt op berenjacht te kunnen gaan met je kind. Daarom roepen wij alle inwoners op om zichtbaar een beer voor het raam van hun woning te zetten. Op die manier kunnen ouders straks echt op jacht door de Dendermondse straten.”

De organisatoren benadrukken wel dat massawandelingen verboden zijn. Even genieten in de open lucht kan alleen in familieverband of met één vriend of vriendin. “Wie op berenjacht gaat, doet dit dus best enkel met zijn eigen kind”, klinkt het.

De oproep wordt ondertussen al flink opgevolgd. Steeds meer inwoners verspreid over Dendermonde en de deelgemeenten zetten beren voor het raam.