Dendermonde Rugbyclub zet zoektocht op ten voordele van Blijdorp Nele Dooms

09 september 2019

13u46 0 Dendermonde Onder het motto “DRC gaat hart voor Blijdorp”, zet de Dendermonde Rugbyclub de komende maanden een actie op voor het goede doel. Een wandel- en fietszoektocht, in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel, moet geld in het laatje brengen ten voordele van Blijdorp. Deelnemen kan tot december.

Charity en benefieten zijn voor de Dendermonde Rugbyclub geen loze begrippen. Regelmatig zet de sportclub zich in voor het goede doel. Deze keer stak een groep vrijwilligers een fiets- en wandelzoektocht in elkaar. De officiële aftrap daarvoor werd net gegeven, onder andere in aanwezigheid van mensen van Blijdorp aan wie de opbrengst geschonken zal worden.

“We organiseren dit in het kader van De Warmste Week”, zegt Els Duchau, één van de stuwende krachten achter het initiatief. “Daarom start de actie ook nu en loopt ze tot december. We hopen dat veel sportievelingen de zoektocht uitstappen of -fietsen.”

Dat de opbrengst naar Blijdorp gaat, is geen toeval. “Mijn schoonbroer verblijft regelmatig in Blijdorp en speelde ook rugby”, zegt Wannes Dierickx. “Blijdorp kan de centen goed gebruiken. Met vestigingen in Dendermonde en Buggenhout is Blijdorp bovendien ook een goed doel uit eigen buurt.” “

De fietszoektocht is uitgestippeld door Dendermonde, langs onder andere de groene boorden in Vlassenbroek en Appels voor de fietsers. De wandelaars verkennen vooral Sint-Gillis. Deelnemen kan tot 8 december. De actie wordt afgesloten met een prijsuitreiking. Nadien gaat het richting Kortrijk, om tijdens De Warmste Week de opbrengst te overhandigen. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen en binnen te brengen in het clubhuis van DRC, op de sportcampus van Sint-Gillis.