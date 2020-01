Dendermonde Rugbyclub deelt twee vette cheques uit aan goede doelen Nele Dooms

10 januari 2020

10u48 0 Dendermonde De Dendermonde Rugbyclub (DRC) heeft tijdens haar jaarlijkse receptie voor sponsors twee vette cheques uitgedeeld aan goede doelen. Het gaat om de opbrengst van de traditionele Charity-actie in de VIP-tent tijdens de Flanders Open Rugby. Voor de editie 2020 is het nieuwe thema alvast bekend. Die krijgt een middeleeuws thema, een week na de Ros Beiaardommegang.

In bijzijn van sympathisanten en sponsors, en sportjournalist Ruben Van Gucht die de avond aan elkaar praatte, werd in het Clubhouse van de Dendermonde Rugbyclub de opbrengst van de Flanders Open Rugby (FOR) overhandigd. Twee cheques gingen naar het Revalidatiecentrum van Buggenhout en de vzw Vergeet De Kinderen Niet, dat elke zomer een vakantiekamp voor een vijftigtal kinderen organiseert. Beide organisaties zijn dankzij DRC elk 2.500 euro rijker.

Met de start van 2020 komt ondertussen ook een volgende editie van het internationale rugbytornooi met bijhorend festival, de Flanders Open Rugby, dichterbij. Dat zal plaatsvinden tijdens het Pinksterweekend, exact één weekend na de Ros Beiaardommegang in Dendermonde. “Daarom hebben we besloten om het jaarlijkse thema daar te laten bij aansluiten”, zegt tornooidirecteur Mario Zaman. “De hele FOR krijgt een middeleeuws kader. We kijken al uit naar bezoekers in maliënkolder, ridders en jonkvrouwen. Overigens steven we ook dit jaar weer af op een recordaantal deelnemende rugbyteams van over de hele wereld.”