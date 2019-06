Dendermonde Rugby Club bouwt sportsite om tot festivalterrein voor Flanders Open Rugby Nele Dooms

05 juni 2019

12u33 0 Dendermonde Het is alle hens aan dek bij de Dendermonde Rugby Club (DRC). Vrijwilligers van de sportvereniging zijn volop bezig met de ombouw van de sportcampus tot groot festivalterrein.

Aanstaande weekend is het weer zover: Flanders Open Rugby. Op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde zijn de vrijwilligers ondertussen druk in de weer met de opbouw van het festivalterrein. En dat betekent tenten opbouwen, zeulen met zwaar materiaal, omheiningen plaatsen enzovoort.

“De voorbereidingen verlopen prima, we zitten goed op schema”, zegt tornooidirecteur Mario Zaman. “We zijn bijna helemaal klaar voor een fantastisch weekend, waar we weer duizenden bezoekers mogen verwelkomen. De voorverkoop van tickets bijvoorbeeld draait op volle toeren.” Flanders Open Rugby biedt een heel weekend lang rugbywedstrijden van teams van over de hele wereld. Aan het sportieve luik wordt traditiegetrouw ook een festival gekoppeld, met drank, eten en vooral veel muziek. Op de line-up staan onder andere De Tijdloze Party van StuBru, top-dj’s van de Versuz Dave Lambert en Sem Thomasson, Dr Fred & The Medicine Men en Shady Lady.

Flanders Open Rugby vindt plaats op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juni. Info en tickets: www.flandersopenrugby.be.