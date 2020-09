Dendermonde on Wheels wil informeren over toegankelijkheid en zoekt medewerking Nele Dooms

18 september 2020

15u53 0 Dendermonde Babette Brusselmans en Tim Vinck, stuwende krachten achter Dendermonde on Wheels, willen de toegankelijkheid voor mindervaliden in de stad in kaart brengen. Daarvoor zoeken ze helpers die hieraan willen meewerken.

Na een toegankelijkheidswandeling die enkele leden van Sp.a Dendermonde in november vorig jaar, in samenwerking met VFG Oost-Vlaanderen, organiseerden, startten mede-initiatiefnemers Tim Vinck en Babette Brusselmans de Facebook-pagina “Dendermonde on Wheels”. “Met die pagina willen we informeren rond toegankelijkheid in Dendermonde en uitzoeken op welke plaatsen toegankelijkheidsproblemen aanwezig zijn”, zeggen de twee. “De bedoeling is dat we tegen het einde van het jaar een volledig overzicht hebben van de toegankelijkheid in Dendermonde. We willen alle problemen die er zijn kunnen vaststellen en nadien het stadsbestuur aansporen om deze problemen op te lossen.”

Om die klus te klaren, zijn Babette en Tim op zoek naar Dendermondenaren die hen hierbij willen helpen. Daarvoor lanceerden ze ook een promofilmpje op sociale media. Geïnteresseerden kunnen een bericht sturen naar de Facebook-pagina of mailen naar vinck.tim@hotmail.com. “Wij geven de deelnemers vervolgens een wijk die voor die persoon makkelijk te checken is”, legt Babette uit. “We bezorgen ook een checklist waarmee ze straten, handelszaken en openbare diensten kunnen beoordelen op hun toegankelijkheid. We hopen dat zich verschillende helpers per deelgemeente aandienen. Dendermonde is groot en we willen zeker geen locaties vergeten in ons overzicht.”