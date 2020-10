Dendermonde mag zich voortaan FairTradeGemeente noemen Nele Dooms

12 oktober 2020

15u33 0 Dendermonde Dendermonde mag zich voortaan FairTradeGemeente noemen. Dat werd bekend gemaakt aan het kruispunt Mechelsepoort. Het is één van de invalswegen van Dendermonde die borden krijgt om de nieuwe titel zichtbaar te maken in het straatbeeld.

Dendermonde heeft al langer een trekkersgroep die inzet op duurzame en correcte handel, fairtrade dus. Ook verenigingen, horecazaken, winkels en scholen doen regelmatig hun duit in het zakje. De initiatieven zorgen er nu voor dat de stad officieel FairTradeGemeente geworden is. “En daar zijn we fier op”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “We zetten die titel dan ook graag in de etalage. En toosten met onze ambassadeurs op deze titel. De week van de fairtrade die momenteel loopt is daarvoor ideaal.”

FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat een stadsbestuur eerlijke handel en duurzame, lokale productie en consumptie van voedingsproducten een warm hart toedraagt en hier ook effectief werk van maakt. “De titel is behaald in samenwerking met vrijwilligers, bedrijven, landbouwers en lokale producenten, scholen, horeca en verenigingen. Kortom iedereen die woont, werkt en leeft in Dendermonde”, zegt Verwaeren. “Om dit goed zichtbaar te maken, komen er in het straatbeeld op diverse invalswegen grote borden om aan te geven dat we fairtrade belangrijk vinden.”

De werkgroep heeft een kaartje uitgewerkt waarop al de ambassadeurs terug te vinden zijn. Een fietslus van 22 kilometer verbindt de verschillende adresjes in de stad om Duurzaam Dendermonde te leren kennen. Van koffie tot ijsjes en chocolade, elke ambassadeur geeft zijn eigen kijk op dit thema. De volledige beschrijving van de fietstocht is te downloaden op de stadswebsite.