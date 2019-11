Dendermonde herdenkt wapenstilstand met verschillende huldigingen Koen Baten

11 november 2019

12u55 0 Dendermonde In Dendermonde stond vanochtend alles in het teken van de herdenking van wapenstilstand. Zij hielden een optocht onder het mom van ‘Vier vrede’. Een jaarlijkse traditie die al lang in de stad gehouden wordt. Op verschillende plaatsen werden bloemen neergelegd.

Ook op het Heldenplein werden deze morgen rond 11.30 uur bloemen neergelegd aan het oorlogsmonument. Er werd even stil gestaan bij de oorlog en de gruwel, maar ook bij de vrede die na de wapenstilstand kwam. Eerder werd er in de binnenstad ook al even halt gehouden bij de vredesboom in de Franz Courtensstraat, daar werden vredeswensen voorgelezen.

Tijdens de herdenking op het Heldenplein werd ook een nieuwe klok ingehuldigd voor de kerk aan het plein. Het is niet de eerste klok die ingehuldigd wordt aan het plein.

De plechtigheid voor wapenstilstand startte om 10.30 uur met een misviering in de Onze Lieve Vrouwkerk. Ook de academie werkte mee aan ‘Vier vrede’.