Dendermonde heeft voortaan eigen Monopoly: stadhuis is duurste vakje Nele Dooms

09 april 2020

15u48 15 Dendermonde Dendermonde heeft voortaan zijn eigen versie van het alom gekende gezelschapsspel Monopoly. Het eerste exemplaar van dit unieke spelbord werd donderdagmiddag voorgesteld in het stadhuis. “Nu we allemaal in ons kot moeten blijven, wordt dit spel een ideaal tijdverdrijf”, zegt schepen Dieter Mannaert.

De broers Cassimon, de vier Heemskinderen van Dendermonde, waren de allereersten die donderdag de Dendermondse Monopoly konden spelen. Ze kregen het spelbord officieel bij hen thuis overhandigd door Mister Monopoly. Wat later deed de mascotte in de raadszaal van het stadhuis schepen Dieter Mannaert (CD&V) voor het eerst met de dobbelstenen gooien om het nieuwe spel officieel in te huldigen. “Dendermonde een eigen Monopoly geven, leek ons ideaal in aanloop naar de Ros Beiaardommegang”, zegt Mannaert. “Al wisten we toen nog niet dat de Ommegang met een jaar zou worden uitgesteld. Maar we maken van de nood een deugd: dit spel is momenteel een perfect tijdverdrijf.”

Straten, pleinen, monumenten, parken en andere markante Dendermondse plekken hebben een plek op het spelbord gekregen. Het stadhuis blijkt het duurste vakje op het bord. Ook onder andere de sporthal van Sint-Gillis, het Begijnhof, CC Belgica, Cinema Albert, het station en de Stoomtrein van Baasrode zijn erin verwerkt. “Er is bewust op gelet dat ook alle deelgemeenten aan bod komen”, zegt Cedric Libbrecht van Monopoly. “Dat kan omdat ook alle verwijzingen in de Kans- en Algemene Fonds-kaarten op Dendermonde betrekking hebben. Zo valt er bijvoorbeeld geld te verdienen door paling van Schoonaarde te verkopen tijdens de Walking Dender.”

Ros Beiaardgeld

Ook alle bankbiljetten kregen een leuk Dendermonds tintje. Overal staat een klein Ros Beiaardhoofd op gedrukt. “Voor de rest blijft het hele spel wel trouw aan de officiële Monopolyversie, het werd alleen in een Dendermonds jasje gestoken”, zegt Libbrecht. “Met een eigen stadseditie komt Dendermonde in het rijtje van grote steden als Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Mechelen te staan.”

Het stadsbestuur wil dat alle kinderen in Dendermonde de kans krijgen om dit spel te spelen. “Daarom zijn een twintigtal exemplaren afgeleverd aan diensten en organisaties die specifiek met kinderen en jongeren bezig zijn”, zegt schepen Mannaert. “Onder andere de Jeugddienst, Groep Intro, het Huis van het Kind De Kroon en AZ Sint-Blasius kregen het spel al toegeleverd.”

2.300 dozen

Niet minder dan 2.300 dozen zijn er van deze Dendermondse variant gemaakt. Tachtig procent is daarvan al via voorverkoop de deur uit. Wie een exemplaar maanden geleden online bestelde, krijgt dat deze paasvakantie via bpost aan de deur geleverd. Wie nog een spel wil bestellen, zal snel moeten zijn. Online bestellen kan via de Dienst Toerisme, maar de Dendermondse Monopoly ligt ook in lokale supermarkten. In Standaard Boekhandel en speelgoedzaak TufTuf zijn spelborden beschikbaar eens die winkels weer de deuren mogen openen.