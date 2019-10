Dendermonde eind deze eeuw onder water? “Ook zelf inzetten op acties om kinderen en kleinkinderen te redden” Nele Dooms

31 oktober 2019

16u39 0 Dendermonde Tot Dendermonde. Zo ver komt het gebied in ons land dat tegen eind deze eeuw onder de vloedlijn zal liggen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek met veel preciezere hoogtemetingen. Hoog tijd voor harde acties? Wij vroegen het aan de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V), die al langer waarschuwt voor de gevolgen van klimaatopwarming voor Dendermonde.

Niet 80 miljoen maar 300 miljoen mensen wonen vandaag in een gebied dat tegen 2050 minstens één keer per jaar onder water zal lopen. Daarrond werd een nieuwe studie gepubliceerd in Nature Communications. Conclusie is dat wereldwijd drie keer meer mensen dan tot nu toe gedacht werd, bedreigd zouden zijn door de stijgende zeespiegel. In ons land zouden overstromingen aan de kust kunnen reiken tot... Dendermonde. Dat ligt in de binnenstad en de poldergebieden op amper 4 à 6 meter boven de zeespiegel.

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) van Dendermonde neemt de zaak ernstig. Hij hamert er al langer op dat zijn stad risicogebied is. “Het is al langer geweten dat Dendermonde kopje onder gaat door een stijging van de zeespiegel, als de opwarming van de aarde zich doorzet”, zegt hij. “Het veiligheidsniveau van de Schelde ligt op 8 meter, maar daar flirt de rivier nu al regelmatig mee. Dat zal alleen maar erger worden. Met twintig kilometer Schelde op ons grondgebied is dat geen lachertje.”

Buyse verwijst in dat verband naar het nut van het gecontroleerd overstromingsgebied dat momenteel in Vlassenbroek gerealiseerd wordt. “Dat zal zeker dienst doen in de toekomst”, zegt hij. “Het is dus een goede zaak dat we als stad meegegaan zijn in dit project. Bij opstellen van de plannen werd uitgegaan van een vollopen van dit gebied twee keer in de honderd jaar. Maar dat zal meer gebeuren dan dat.”

De burgemeester vindt dat ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “Dendermonde is een kleine stad, maar dat wil niet zeggen dat we acties voor een beter klimaat aan anderen moeten overlaten”, zegt hij. “Als iedereen zo redeneert, gebeurt er niets. Dendermonde heeft een Klimaatplan en het is niet simpel om al die doelstellingen rond dalen van CO2-uitstoot, verminderen van energieverbruik en voorzien van alternatieve energiebronnen, te verwezenlijken. Maar we moeten er wel voor gaan. Het is belangrijk om elke steen die we kunnen, bij te dragen om de klimaatdoelstellingen te halen. Kinderen die nu geboren worden, halen normaal gezien 2100 en onze kleinkinderen zeker. Het is voor hen dat we het moeten doen.”