Denderende Donderdag doet dansen op de Grote Markt Nele Dooms

18 juli 2019

21u34 0

Een grote centrale dansvloer midden op de Grote Markt in Dendermonde. Daar draaide het allemaal om tijdens de Denderende Donderdag deze week. De terrasjesavond stond in het kader van een Latin, zuiderse sfeer met salsa, Samba en Braziliaanse percussie. Maar vooral mochten de bezoekers van de Grote Markt deze avond zelf de dansschoenen aandoen en actief meedoen. Voor een salsales, die druk bijgewoond werd door heel wat geïnteresseerden, zorgde Salsa Dender. Die kreeg de houten dansvloer bomvol volk. Voordien had Dansgroep ShaMoDo It er de sfeer al ingebracht. De Dendermondse dansers zorgden voor een gesmaakt optreden met verschillende dansstijlen. Ondertussen konden kinderen plezier maken met het Duo Fabelé en Pedro Bubble&Ballon. Volgende week, op 25 juli, staat de Denderende Donderdag in het teken van jazz en folk met muziek van de Zenith Brassband, Roots en Sons of Sirius.