Deken neemt den Briel en Vlassenbroek over, bewoners vrezen voor einde aan misvieringen: “Hij heeft dan acht parochies. Dat is toch niet werkbaar?” Nele Dooms

22 november 2019

12u29 14 Dendermonde Vanaf volgend jaar neemt de huidige Dendermondse deken Johan Mattheys de parochie den Briel onder zijn hoede. Hij is zopas benoemd als pastoor voor Baasrode én Vlassenbroek en wordt zo verantwoordelijk voor 8 parochies in het totaal. Het nieuws baart parochianen zorgen. Of er na 1 januari nog misvieringen in den Briel en Vlassenbroek zullen plaatsvinden, is nog koffiedik kijken.

Een week geleden vertrok een petitie met enkele honderden handtekeningen van de bewoners van de parochie den Briel naar het Bisdom in Gent. Ze vroegen om de kerk te behouden. Eerder hadden ze vernomen dat het kerkje zou moeten sluiten nu pastoor André Van Duyse 75 jaar geworden is en verplicht op rust moet. Dat begrijpen ze niet. “Onze vieringen op zaterdagavond en zondagochtend lokken nog altijd veel volk, waarom zou zoiets moeten ophouden te bestaan? Als dat gebeurt, kunnen heel wat oudere mensen nergens anders naartoe”, vat Jean Heyvaert samen.

Acht parochies

De woorden van de ongeruste parochianen zijn nog niet goed koud, of er werd vanuit het Bisdom een bericht over nieuwe regelingen in het dekenaat Dendermonde gelanceerd. De huidige deken Johan Mattheys, nu al verantwoordelijk voor de parochies Dendermonde, Appels, Sint-Gillis-Binnen, Mespelare, Oudegem, Schoonaarde, wordt vanaf 1 januari ook benoemd tot pastoor van de Sint-Ursmarusparochie in Baasrode. Daar volgt hij de huidige pastoor Paul De Craene op, die wel pastoor blijft van het Keur, de Boonwijk, Sint-Gillis en Lutterzele. Mattheys wordt bovendien ook pastoor van den Briel, in opvolging van André Van Duyse die met zijn 75 jaar verplicht op rust gaat, én pastoor van Vlassenbroek. Ook daar moet de pastoor Roger Van den Berge verplicht op rust omdat hij 75 jaar geworden is.

In de kou

Het nieuws slaat de parochianen van den Briel met verstomming. “Op onze eigen brieven en mails komt er geen antwoord”, zegt Heyvaert. “En plots lezen we dit online. We hebben al diverse oplossingen voorgesteld voor onze parochie, maar krijgen geen gehoor. We vinden het heel erg dat onze pastoor Van Duyse, die gerust wil voortdoen, daar de kans niet toe krijgt. In de plaats sturen ze ons een andere priester. Eén die de kerk eigenlijk, zoals opgenomen in het Kerkenplan, wil sluiten. Op deze manier voelen we ons serieus in de kou gezet.”

Misvieringen?

Ook de parochianen van Vlassenbroek reageren teleurgesteld. “Ook hier hebben wij altijd duidelijk gemaakt dat pastoor Van den Berge zich wel verder wilde inzetten”, klink het. “Dat hij niet mag, daar zijn we ziek van. Nu weten we niet wat ons te wachten staat. Eén priester die liefst acht parochies onder zich krijgt, dat is toch niet werkbaar? En er resten nu veel vragen voor het komende jaar: zullen er nog misvieringen zijn in Vlassenbroek en den Briel?”

Kerkenplan

Op die vraag kan ook deken Johan Mattheys zelf nog niet antwoorden. “Ik kan hier niet veel over zeggen”, reageert hij. “Alleszins zal er wel zo snel als mogelijk duidelijkheid komen, want 2020 is niet veraf meer. We zijn in Dendermonde volop bezig met de uitvoering van het kerkenplan en dit alles kadert daar ook in.” Dat kerkenplan werd in 2017 goedgekeurd. Van de huidige 14 kerken die Dendermonde rijk is, blijven er op termijn nog slechts zes over waar wekelijks een misviering plaatsvindt. Vier kerken, waaronder die van Vlassenbroek, kregen voor de toekomst de stempel “gelegenheidskerk”, waarbij nog doopsels, huwelijken en begrafenissen mogen plaatsvinden en enkel misvieringen als een pastoor daar nog toe bereid is. Voor nog vier andere kerken, waaronder de Briel, werd beslist dat die moeten verdwijnen eens er geen pastoor meer is.