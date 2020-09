Definitief afscheid van basisschool Minnestraal: Herman Vermeiren wordt directeur infrastructuur Oscar Romero Scholen Nele Dooms

07 september 2020

17u36 0 Dendermonde/Lebbeke Er wacht Herman Vermeiren, bijna twintig jaar lang directeur van vrije basisschool De Minnestraal in Lebbeke, een nieuwe uitdaging. Hij is aangesteld als directeur infrastructuur van de Oscar Romero Scholen en krijgt zo de zorg over 14 basisscholen in de regio en het Oscar Romerocollege van Dendermonde op zich.

Een serieuze uitdaging, dat is wat Herman Vermeiren in zijn nieuwe functie wacht. Dat geeft hij ook zelf toe. “Het is de bedoeling om het schoolbestuur en alle directies van de betrokken scholen te ontlasten als het gaat over het onderhoud van hun schoolgebouwen of verbouw- of nieuwbouwprojecten”, zegt hij. “Met 14 basisscholen en het Oscar Romerocollege valt er heel wat te regelen. Zo staan er bijvoorbeeld al liefst 6 nieuwbouwprojecten op stapel en heel wat scholen zijn aan renovatie toe. Natuurlijk kunnen niet alle bouwprogramma’s tegelijkertijd uitgevoerd worden. Daarom moet ik een Masterplan opmaken waarin een prioriteitenlijst wordt voorzien. Maar één ding staat vast: elke school zal zeker zijn deel krijgen.”

Binnen het Oscar Romerocollege alleen al heeft Vermeiren al drie nieuwbouwprojecten op zijn boterham, met onder andere de omvorming van de vroegere dekenij in Dendermonde tot extra klassen voor de eerste graad en een nieuw gebouw voor het buitengewoon basisonderwijs Het Laar aan het Sas in Dendermonde. Ook voor de vrije basisscholen in Berlare, Appels, Oudegem en Baasrode staan al bouwprojecten in de steigers. “Hier komt heel wat planning bij kijken en daarnaast blijft ook het onderhoud van schoolgebouwen doorlopen”, zegt Vermeiren. “Voor de dagdagelijkse reparaties kunnen we gelukkig wel rekenen op een eigen technische ploeg van 10 techniekers.”

Voor Vermeiren is met deze nieuwe functie naar eigen zeggen de cirkel rond. “De voorbije jaren onderging basisschool De Minnestraal serieuze verbouwingen”, zegt hij. “De laatste werken met de aanleg van een nieuwe vloer en mezzanines in kleuterklassen zijn net rond. En nu vertrek ik voor andere projecten in andere scholen. Een jaar geleden gaf ik de pedagogische fakkel al door aan de nieuwe directeur Nadia. Ze heeft De Minnestraal al door de coronacrisis geloodst en ik laat alles met veel vertrouwen in haar handen.”

Vermeiren blikt graag terug op al die jaren in De Minnestraal. “Toen ik op 1 september 2001 begon als directeur waren er 258 leerlingen ingeschreven en werkten er 14 personeelsleden”, zegt hij. Doorheen de jaren is het leerlingenaantal flink gestegen en het aantal leerkrachten en personeel verdrievoudigd. De school mag er zeker zijn.”