Defecte gasboiler zorgt voor schade in de badkamer Koen Baten

16 november 2019

00u18 0 Dendermonde In de Varenbergstraat in Oudegem ontstond er vrijdagavond een kleine brand op de bovenverdieping van een woning. Het gezin met drie kinderen kon tijdig naar buiten gaan en bleef ongedeerd. De brandweer liep wel aanzienlijk schade op.

De brand ontstond 20.00 uur. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle. “Een defect aan de gasboiler veroorzaakte de brand", zegt officier Marc De Looze. “Een elektriciteitsleiding vatte door dit defect vuur, waardoor ook de elektriciteit uit viel. Een tafel vlakbij vatte ook vuur", klinkt het.

De schade bleef beperkt tot de badkamer. De rest van de woning kreeg te maken met rookschade. “De hele badkamer is zwartgeblakerd. De bewoners konden tijdig het pand verlaten en worden opgevangen door familie even verderop”, aldus De Looze. De elektriciteit in de woning moet eerst gecontroleerd worden waardoor het pand tijdelijk onbewoonbaar is.