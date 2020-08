Deelnemertjes Dag met de Burgemeester werken mee aan digitale ‘Katuit Movies’ Nele Dooms

16u54 6 Dendermonde “Iets creatiefs vanuit ons kot.” Daarmee wil Dendermonde toch wat sfeer brengen nu de reuzenommegang Katuit donderdag niet kan plaatsvinden. Inwoners werden opgeroepen om zelf wat video op te nemen in het thema van reuzenommegang. Ook de deelnemers van de jaarlijkse Dag met de Burgemeester doen mee.

“Katuit Movies: reuzen@home.” Dat wordt donderdagavond 27 augustus het digitale alternatief van de jaarlijkse Reuzenommegang. Het coronavirus laat Mars, Indiaan en Goliath dit jaar op stal blijven, maar in de plaats krijgen de Dendermondenaren een leuke video te zien. Geïnteresseerden konden zich dagen geleden al inschrijven om zelf een steentje bij te dragen aan het resultaat door iets op te nemen met huisgenoten, vrienden of familie. Alle stukjes samen worden één filmpje. “Zo kan iedereen apart-maar-toch-samen van thuis uit Katuit vieren”, klinkt het.

Ook de kinderen die meedoen aan de Dag met de Burgemeester, het jaarlijkse initiatief waarbij burgemeester Piet Buyse kinderen op sleeptouw neemt en hen allerlei opdrachten geeft, doen mee. Zij werden door Buyse uitgedaagd om ook een stukje video in elkaar te boksen. Daarvoor gingen ze eerst in Zaal ‘t Sestich aan het knutselen. Kostuums, accessoires en decorelementen kregen vorm, om vervolgens op diverse locaties in de stad enkele scènes in te blikken. Wie het resultaat wil zien, kan vanaf 20 uur afstemmen op de Facebookpagina van de stad.