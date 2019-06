Deel Gedempte Dender krijgt parkeerverbod Nele Dooms

24 juni 2019

18u19 0 Dendermonde Het deel van de parking Gedempte Dender aan de kant van de Noordlaan krijgt een parkeerverbod. Dat heeft de Dendermondse gemeenteraad beslist. Dit deel van de site moet definitief parkeervrij worden omdat het stadsbestuur er een andere invulling aan zal geven.

De nieuwe bestemming moet de site aantrekkelijker maken dan de grijze vlakte die het nu is. Dat gebeurt in afwachting van de heropening van de Oude Dender op langere termijn. De nieuwe bestemming wordt op 2 juli onthuld tijdens een slotevent van de inspraakronde rond dit dossier.

Het parkeerverbod gaat in vanaf 27 juni. Het tussen de centrale asfaltstrook over de parking en de Noordlaan is vanaf dan autovrij. Hierdoor verdwijnen 134 parkeerplaatsen. Op de zone aan de kant van de Bogaerdbrug blijven de 80 parkeerplaatsen behouden en die zal ook nog dienen als zone voor de bloemenmarkt en evenementen.

“De verdwenen parkeerplaatsen worden gecompenseerd door de parking Mechelse Poort aan de kop van de Oude Vest”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Daar zijn er 170 parkeerplaatsen ter beschikking.”

De parking Gedempte Dender zal vanaf eind juni enkel nog bereikbaar zijn via de stadsring Noordlaan-Kasteelstraat. De ontsluiting langs de Papiermolenstraat verdwijnt om sluipverkeer te vermijden. De huidige eenrichtingstraten blijven behouden.