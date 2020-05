Deel Brusselsestraat afgesloten voor werken aan begijnhof Nele Dooms

25 mei 2020

17u07 2 Dendermonde Een deel van de Brusselsestraat zal op dinsdag 26 mei afgesloten zijn voor het verkeer. Er moet materiaal geleverd worden voor de werken op het Sint-Alexiusbegijnhof.

Een aannemer start op het begijnhof met langverwachte wegen- en rioleringswerken zodat de wegenis op de site volledig vernieuwd wordt. Het merendeel van het materiaal van de werf wordt via een kraan aan de achterzijde van het begijnhof, aan de Begijnhoflaan, aangevoerd. Maar af en toe is ook een levering via de Brusselsestraat nodig.

Op dinsdag 26 mei is dat het geval. De straat afsluiten zal in alle vroegte al gebeuren. Normaal gezien moet dit tegen de middag alweer afgelopen zijn. Tijdens de duur van de levering geldt een volledig parkeer- en stilstandverbod in de Brusselsestraat tussen de rotonde aan de Oude Vest en het Heldenplein.

Het verkeer moet een omleiding volgen. Bestuurders die van de Vlasmarkt komen, moeten via de Brusselsestraat, Oude Vest en Leopoldlaan rijden. Verkeer dat van de Sint-Gillislaan komt, wordt omgeleid via de Leopoldlaan, Oude Vest en Brusselsestraat. Verkeer uit de Brusselsestraat zelf kan via het Heldenplein, Zwijvickstraat, Leo Bruynincxstraat, Lindanusstraat en Oude Vest. Ook fietsers moeten een beperkte omleiding volgen. Voetgangers kunnen via een afgebakende zone langs de werf.