Deel afvalkalenders Verko fout bedeeld: koerier moet opnieuw op ronde om juiste exemplaren te leveren

12 december 2019

13u33 0 Dendermonde In delen van Grembergen en Hamme hebben inwoners een foutieve afvalkalender voor 2020 van Verko in de bus gekregen. De intercommunale heeft de koerier opdracht gegeven om eerstdaags de correcte kalenders te verdelen.

Verko zorgt er elke keer tegen het einde van het jaar voor dat de inwoners in het ganse werkingsgebied een afvalkalender in de bus krijgen, zodat iedereen weet welk afval wanneer wordt opgehaald. Alleen kregen deze keer verschillende inwoners van Grembergen de afvalkalender van Hamme in de bus en vice versa voor inwoners in Hamme. Verko kreeg daar verschillende meldingen over binnen.

Zowel de afvalintercommunale als de koerier zelf betreuren de fout, maar de oplossing is al in de maak. “We hebben de koerier vriendelijk verzocht om zo snel mogelijk de juiste kalender te bezorgen aan de inwoners van de foutief bedeelde straten”, zegt waarnemend directeur van Verko Peter De Leeuw. “Omdat de juiste kalenders niet meer voldoende voorradig zijn, gebeurt momenteel extra drukwerk. Iedereen zou vóór het jaareinde zeker nog de juiste kalender moeten ontvangen. Ze zijn ook online downloadbaar op onze website.”