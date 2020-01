De weg kwijt op campus De Kroon? Rode draak, blauwe giraf, groene leeuw, gele kikker en kameleon tonen de weg Nele Dooms

24 januari 2020

16u28 0 Dendermonde Wie voortaan de weg moet zoeken op campus De Kroon, waar het Huis van het Kind gevestigd is, in Dendermonde, heeft een handige leidraad. Daar hebben leerlingen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) voor gezorgd. Rode draak, blauwe giraf, groene leeuw, gele kikker en kameleon tonen de weg.

Op campus De Kroon, aan de Kroonveldlaan, worden ontmoetings- en netwerkmomenten georganiseerd voor gezinnen en voor professionelen die werken met en voor gezinnen en kinderen. Het gebouw telt dan ook verschillende lokalen en vergaderzalen. “Om die correct aan te duiden, werd gekozen om ze een ludieke, kindvriendelijke benamingen te geven”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Om daarbij te helpen, deden we beroep op de KASK.”

De academie schreef voor haar leerlingen tussen zeven en elf jaar een wedstrijd uit om mooie logo’s voor de verschillende lokalen te ontwerpen, die bezoekers wegwijs kunnen maken. De winnaars werden uiteindelijk een rode draak, een blauwe giraf, een groene leeuw, een gele kikker en een kameleon. De wegwijzers werden feestelijk onthuld, in het bijzijn van de winnaars.

Lies Moonen (7) is één van hen. “Ik volg al twee jaar tekenles aan de academie”, vertelt ze. “Ik ontwierp de groene leeuw en ben best wel trots dat mijn ontwerp gewonnen heeft. Het is een tof project dat De Kroon veel kleurrijker maakt. Dat maakt het ook leuker voor de kinderen die hier langs komen.”