De teller loopt op: al 9 coronapatiënten in ziekenhuis Sint-Blasius, twee bijkomende afdelingen vrijgemaakt, chirurgisch dagcentrum wordt speciale COVID-spoedzone Nele Dooms

18 maart 2020

11u22 99 Dendermonde Ook in het algemeen ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde loopt het aantal patiënten dat er is opgenomen met corona op. Er verblijven nu 9 mensen die besmet zijn met het virus. Het ziekenhuis heeft nog twee bijkomende afdelingen speciaal voor coronapatiënten geopend. Een speciale COVID-spoedzone wordt ingericht in het chirurgisch dagcentrum.

Twee dagen geleden stond de teller in het Dendermondse ziekenhuis op 3 coronapatiënten. Vandaag zijn dat er al 9. Het ziekenhuis bereid zich ondertussen steeds verder voor op een nog grotere toestroom aan mensen die besmet zijn met het coronavirus. Vorige week werd al een afdeling in het ziekenhuis helemaal vrij gemaakt om daar patiënten met corona te kunnen opvangen. Nu zijn er nog twee bijkomende corona-afdelingen geopend.

“We bereiden ons voor op een mogelijk grote toename van Covid19-patiënten met ernstige klachten, die opgenomen worden op één van onze isolatie-afdelingen”, zegt directeur Karen Pieters. “Iedereen binnen ons ziekenhuis is zich bewust van zijn of haar mogelijke taak. Er heerst een groot teamgevoel in het ziekenhuis. Ik wil dan ook mijn waardering uitdrukken voor de grote inzet, het professionalisme en de flexibiliteit van onze artsen en medewerkers.”

Het ziekenhuis start vanaf vandaag, woensdag, ook met pre-triage. Daarvoor is een mobiele unit opgebouwd op de parking van de spoedafdeling. Een verpleegkundige ontvangt daar alle patiënten die zich aandienen. “Vermoedelijke COVID-patiënten worden doorverwezen naar de nieuwe COVID-spoedzone. Die is vanaf nu ingericht in het chirurgisch dagcentrum. Dat is momenteel niet in gebruik voor chirurgie”, zegt Pieters. “Gewone spoedpatiënten worden doorverwezen naar de gebruikelijke spoedreceptie.”

Ondertussen zijn alle niet-dringende raadplegingen, onderzoeken, behandelingen en ingrepen in het ziekenhuis uitgesteld. Het ziekenhuis vraagt om momenteel nog niet naar het ziekenhuis te bellen om nieuwe afspraken vast te leggen.