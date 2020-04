De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie Redactie

06 april 2020

10u45 2 Regio Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle ingestuurde beelden per gemeente kunnen jullie Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle ingestuurde beelden per gemeente kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Muriel Moerman uit Berlare zond deze foto in van haar twee koters op het dak, geheel in Star-Wars-thema. Hun slogan kan dan ook niet anders dan ‘May the force be with you’ zijn.

In de Frans Bonduelstraat in Baasrode legde het gezin van Inge Cooreman twee grote harten in de tuin, de buren genoten mee. Een aperitief kon op deze zomerse zondag niet ontbreken.

De leerkrachten van basisschool KOHa Zouaaf in Hamme maakten met een drone deze knappe compositie op de speelplaats. “Laat de zon in hart, we missen jullie!”, luidt de inspirerende boodschap.

Deze ‘helden’ van woonzorgcentrum Herfstdroom in Buggenhout kwamen met felgekleurde paraplu’s de straat op.

Blijf in uw kot, maar op je dak mag je wel nog natuurlijk. Anita Luypaert uit Dendermonde klom er samen met een vriendin op en maakte deze hartverwarmende krijttekening.

De bewoners van Sparrenhof in Zele maakten er hun werk van. Krijttekeningen, spandoeken, vlaggen. Of hoe corona ook een buurt dichter bij elkaar kan brengen.

De kinderen van Ann Cools uit Buggenhout legden een hart van knuffels voor hun grootouders, die ze sinds het begin van de lockdown niet meer mogen zien.

Kiara Coppieters uit Zele werkte zich in het zweet om haar boodschap in strobalen in een veld te krijgen. “Een dikke merci aan alle mensen in de zorg die zelf riskeren om besmet te geraken terwijl ze zelf anderen helpen”, laat ze ons weten.

We moeten allemaal wel iemand missen dezer dagen en zijn vaak aangewezen op onze partner en of ons gezin. Caroline en Kristof Van Malderen Van Weyenberg uit Dendermonde hadden deze mooie boodschap voor hun naasten, gemaakt met wat overschotjes van bakstenen.

Je gras afrijden op zondag? Voor één keer dan... Frank Van Dist uit Lebbeke reed een groot hart in zijn gazon. Niet gespot door onze helikopter helaas, maar wel een knap staaltje tuinmanschap.