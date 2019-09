De Pierrots houden carnavalbal Nele Dooms

25 september 2019

Carnavalsvereniging De Pierrots van Baasrode organiseren op zaterdag 28 september hun carnavalbal. Dat moet geld in laatje brengen om met een mooie wagen en kostuums aan de volgende carnavalsstoet deel te nemen. Het carnavalbal vindt plaats in Zaal De Vliet, aan de Scheepswerfstraat in Baasrode. De deuren gaan er open om 22 uur. Iedereen die wil feesten, is welkom. Toegangskaarten kosten 5 euro.