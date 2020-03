De meest gestelde vraag in Dendermonde: gaat de Ros Beiaardommegang door op 24 mei? Nele Dooms

17 maart 2020

16u26 40 Dendermonde De meest gestelde vraag in Dendermonde op dit ogenblik, in volle coronacrisis? Die draait rond de Ros Beiaardommegang en of die wel doorgaat op zondag 24 mei. Niemand kan er volmondig en met zekerheid ‘ja’ op zeggen, maar de voorbereidingen blijven voorlopig wel doorlopen.

De Roparun, de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam voor Kom op tegen Kanker, geannuleerd. Het EK Voetbal geannuleerd. Beide evenementen hebben een datum na 24 mei, de dag van de geplande Ros Beiaardommegang. Dat doet de onrust in Dendermonde toenemen over het lot van dit folkloristisch evenement waar heel de stad al tien jaar naar uitkijkt. Heel Dendermonde vraagt zich ondertussen dan ook af: zal de Ros Beiaardommegang over 67 dagen wel kunnen doorgaan?

Een paar weken geleden klonk burgemeester Piet Buyse nog vrij zelfzeker in het antwoord op die vraag. Zondag 24 mei was nog ver weg en het zou al moeten lukken dat de ommegang zou geannuleerd moeten worden. Op dit ogenblik klinkt het antwoord voorzichtiger, maar een beslissing om het evenement af te gelasten ligt er evenwel vandaag niet op tafel.

Stad wacht af

“De Roparun en het EK Voetbal zijn internationale evenementen. Die grootorde kent onze Ros Beiaardommegang toch niet”, zegt burgemeester Buyse. “We hebben tot nu toe geen enkele beslissing genomen. We volgen hiervoor consequent de instructies van de Nationale Veiligheidscel op. Tot nader order gelden maatregelen tot 3 april. Er is nog geen enkele beslissing genomen die impact heeft op mei en onze ommegang valt pas op het einde van die maand. Als de overheid beslist dat het evenement niet zal mogen doorgaan, gaan we niet anders kunnen dan daaraan gehoorzamen.”

Voorlopig wacht de stad dus nog af. Voorbereidingen voor deze hoogdag in mei blijven ondertussen wel gewoon doorlopen. “We kunnen die nu niet on hold zetten, om dan niet tijdig klaar te zijn indien de Ros Beiaardommegang zou kunnen doorgaan”, zegt Buyse daarover.