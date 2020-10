De Lijn zorgt voor extra bussen tussen Dendermonde en Berlare: “Aanbod afgesteld op de vraag” Nele Dooms

02 oktober 2020

12u39 0 Dendermonde/Berlare Er zullen vanaf deze maand extra bussen rijden tussen het station van Dendermonde en de kerk van Berlare. De Lijn voorziet extra ritten op de piekuren die samenhangen met de tijdstippen van het begin en einde van de schooldagen.

Er is dus goed nieuws voor de vele middelbare scholieren die vanuit Berlare in Dendermonde naar school gaan. De Lijn voorziet de extra ritten op lijn 29 tussen Berlare en Dendermonde. De beslissing komt er nadat de vervoersmaatschappij vaststelde dat er sinds kort een overbezetting is op die buslijn. Om dit tegen te gaan, komen er dus extra bussen.

‘s Ochtends komt er naast de bestaande ritten met vertrek aan de kerk van Berlare om 7.11 uur, 7.36 uur en 7.40 uur nog een bus bij om 7.38 uur naar Dendermonde station. In de namiddag voorziet De Lijn naast de al bestaande ritten van aan het station van Dendermonde richting Berlare om 15.40 uur, 15.50 uur, 16.19 uur en 16.52 uur nog een extra bus om 15.42 uur, behalve op woensdag. Op woensdagmiddag voorziet de Lijn naast de ritten van station Dendermonde naar kerk Berlare om 12 uur en 12.10 uur nog een extra rit om 12.05 uur.

Schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) van Dendermonde is tevreden met de aanpassing. “Heel wat middelbare scholieren uit Berlare komen naar school in Dendermonde en maken daarbij gebruik van het openbaar vervoer. In dit geval is dat de bus”, zegt hij. “Tel daar ook nog eens het woon-werkverkeer bij tussen beide gemeenten en je krijgt behoorlijk wat passagiers. Het feit dat het aanbod hier wordt afgesteld op de vraag, kunnen we alleen maar toejuichen.”