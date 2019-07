De Klinker heeft 25 kaarsjes uitgeblazen, en iedereen mocht meevieren Nele Dooms

03 juli 2019

Dat de gemeentelijke basisschool De Klinker uit Schoonaarde 25 jaar bestaat, is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Op de speelplaats van de school en in de polyvalente zaal vond een groot feest plaats waar iedereen, van oud-leerlingen, oud-leerkrachten en directie, over poetsvrouwen en medewerkers tot oudervereniging, aan mocht deelnemen. “Het is een heel gezellige samenkomst geworden”, zegt huidig directeur Danny Verneirt. “Er waren food- en dranktrucks zodat iedereen zich te goed kon doen aan lekkers. Voor de muziek zorgde Flinter.” Bezoekers konden bovendien herinneringen ophalen bij heel wat oude foto’s die tentoon gesteld werden.